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SkyUp планує відновити міжнародні рейси з липня

Понеділок, 22 червня 2020, 11:21

SkyUp з липня планує відновити міжнародні рейси, спершу – до Грузії та Албанії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Економічну правду", про це оголосили у пресслужбі авіаперевізника.

Авіакомпанія SkyUp Airlines з 1 липня планує відновити рейси до Грузії та Албанії, а з 15 липня – до інших країн, якщо скасування обмежень на в'їзд відбудуться згідно з попередніми домовленостями між країнами.

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Пасажирам радять до придбання квитка ознайомитися з правилами в’їзду до країни призначення і переконатися, що вони мають право на в’їзд, а також – ознайомитися з правилами повернення в Україну.

"Якщо пасажир придбає квиток в країну, правила в'їзду в яку не може виконати, повернення коштів за невикористаний квиток буде здійснюватися згідно з тарифом, але може тривати до півроку", - зазначили в SkyUp.

Авіакомпанія повідомляє, що з березня 2020 року отримала близько 286 тисяч звернень щодо компенсації за квитки,  невикористані через заборону польотів у зв’язку з пандемією коронавірусу. Пасажирам вже сплатили понад 13 тис євро і 1,9 млн грн відшкодувань.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство закордонних справ України презентувало інтерактивну онлайн-мапу, за допомогою якої можна ознайомитися з чинними правилами в’їзду для українців до різних країн світу.

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