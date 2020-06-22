В Естонії другий день поспіль жодного нового випадку коронавірусу

За минулу добу в Естонії було проведено 285 первинних тестів на коронавірус, всі з яких виявилися негативними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Це вже другий день поспіль, коли в країні не виявлено нових випадків зараження.

Станом на ранок 22 червня в Естонії госпіталізовано з коронавірусною інфекцією вісім осіб, на штучній вентиляції легенів знаходиться один пацієнт.

За добу число померлих пацієнтів з коронавірусом не змінилося. Всього в Естонії з початку епідемії померли 69 осіб.

Одужали 1765 осіб. В цілому в Естонії було зроблено понад 103 000 первинних тестів на коронавірус, з яких позитивними були 1981 або 1,9%.

Варто зазначити, що в Естонії на початку червня реєстрували помітний "стрибок" кількості заражень до більше 20, але подальшого зростання не сталося.