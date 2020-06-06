В Естонії 2-й день поспіль суттєве зростання випадків коронавірусу

В Естонії другий день поспіль виявили більше 20 випадків коронавірусу, чого не спостерігалося з квітня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, такі дані оприлюднили органи охорони здоров’я.

За останню добу в Естонії дослідили 855 первинних тестів на коронавірус, з яких 21 виявилися позитивними. У близько половині випадків зараження сталося на робочому місці.

Таким чином, вже другий день приріст нових хворих перевищує 20. Вчора кількість заражень зросла до цієї позначки вперше з кінця квітня.

У Департаменті здоров’я Естонії стурбовані тим, що багато нових випадків зараження відбуваються на роботі і не виключають можливості припинення діяльності конкретних фірм.

Раніше прем'єр Юрі Ратас вже заявляв, що у разі "другої хвилі" Естонія не буде запроваджувати жорсткий карантин.

В країні госпіталізовані з коронавірусом 13 людей, але жоден з пацієнтів не потребує штучної вентиляції легенів.

З початку епідемії зареєстрували 1931 випадок зараження коронавірусом та 69 смертей, за останню добу – жодної. 1675 пацієнтів вже одужали.

З 31 січня в Естонії здійнили загалом 89 412 тестів на коронавірус, з них 2,2% виявилися позитивними. Населення країни - близько 1,3 мільйона осіб.

Як повідомлялося раніше, з 1 червня Естонія дозволила в'їзд громадянам 16 країн Шенгенської зони без зобов'язання відбувати карантин.