В Эстонии второй день подряд – ни одного нового случая коронавируса

За прошедшие сутки в Эстонии было проведено 285 первичных тестов на коронавирус, все из которых оказались отрицательными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Это уже второй день подряд, когда в стране не обнаружено новых случаев заражения.

По состоянию на утро 22 июня в Эстонии госпитализированы с коронавирусной инфекцией восемь человек, на искусственной вентиляции легких находится один пациент.

За сутки число умерших пациентов с коронавирусом не изменилось. Всего в Эстонии с начала эпидемии умерли 69 человек.

Выздоровели 1765 человек. В целом в Эстонии было сделано более 103 000 первичных тестов на коронавирус, из которых положительными были 1981, или 1,9%.

Стоит отметить, что в Эстонии в начале июня регистрировали заметный скачок количества заражений - более 20, но дальнейшего роста не произошло.