У Польщі у вантажівці з кавунами знайшли шість нелегальних мігрантів

Шість нелегальних мігрантів намагалися проїхати через територію Польщі, заховавшись у вантажівці з кавунами.

Про це повідомили польські прикордонники, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Польські прикордонники затримали шістьох мігрантів родом із Сирії та Афганістану, які спробували проїхати через територію Польщі, заховавшись у вантажівці, яка везла кавуни з Греції.

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Людей виявили, коли машина проїздила через Березівський повіт Підкарпатського воєводства. Польський водій помітив підозрілі звуки з вантажного відсіку та зателефонував поліції. На місце прибули також прикордонники.

"Коли вантажний відсік відкрили, з’ясувалося, що там є шість пасажирів – 21-річна жінка із документом, який видають сирійським біженцям, та п’ятеро чоловіків віком від 20 до 36 років", - розповів представник прикордонної поліції.

У людей був з собою запас напоїв, їжі та грошей для подальшої подорожі. Вони сподівалися дістатися до Швеції або Німеччини, де вже знаходяться інші члени їхніх родин. Їх оглянув лікар, проблем зі здоров’ям у мандрівників не виявили.

Біженці розповіли прикордонникам, що залізли у машину без відома водія, який мав везти вантаж із Греції. Їм допомогли дилери, які займаються нелегальним перевезенням людей, взявши за свої послуги по три тисячі євро з кожного.

За рішенням районного суду Сяніка, мігрантів на три місяці помістять у спеціальний охоронюваний центр для іноземців у Кросно-Оджанському та Біла Підляська.



Рівно місяць тому стався схожий випадок – 21 травня так само, серед кавунів із Греції, через Польщу спробували проїхати двоє людей з Афганістану.

З початку 2020 року прикордонники Бещадського відділу затримали 5 іноземців, які нелегально перетнули кордон, рухаючись з України чи Словаччини до інших країн Західної Європи.