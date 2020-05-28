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Загибель 39 мігрантів у вантажівці: у Франції і Бельгії арештували 26 людей

Четвер, 28 травня 2020, 11:17

У Бельгії і Франції заарештували 26 людей в ході операції, пов’язаної із загибеллю 39 в'єтнамських мігрантів в вантажівці в Великій Британії у 2019 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Тіла 39 чоловіків, жінок і підлітків виявили у рефрижераторному контейнері в індустріальному парку в місті Грейс 23 жовтня минулого року.

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Спочатку вважалося, що більшість загиблих були громадянами Китаю, проте згодом британська поліція заявила, що вони є громадянами В’єтнаму.

Тіла в'єтнамських громадян були виявлені в промисловій зоні незабаром після того, як вантажівка прибула до Великої Британії на поромі з Зебрюгге в Бельгії.

Британське розслідування виявило, що всі мігранти померли від асфіксії і переохолодження.

Агентство ЄС зі співробітництва в галузі кримінального правосуддя заявило, що поліція провела транскордонні рейди у вівторок вранці. В операції брали участь чотири країни - Велика Британія, Франція, Бельгія і Ірландія, а також Європол. 

13 осіб, у тому числі марокканці та в'єтнамці, були затримані в Брюсселі, а ще 13 - в Парижі.

Бельгійська прокуратура заявила, що підозрювані, ймовірно, "перевозили до декількох десятків осіб щодня протягом декількох місяців". Мережа контрабандистів підозрюється в тому, що поїздка, у якій загинули майже чотири десятки людей, виявилась можливою. 

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