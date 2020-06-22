В Польше в грузовике с арбузами нашли шесть нелегальных мигрантов

Шесть нелегальных мигрантов пытались проехать через территорию Польши, спрятавшись в грузовике с арбузами.

Об этом сообщили польские пограничники, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Польские пограничники задержали шестерых мигрантов родом из Сирии и Афганистана, которые попытались проехать через территорию Польши, спрятавшись в грузовике, который вез арбузы из Греции.

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Людей обнаружили, когда машина проезжала через Березовский повет Подкарпатского воеводства. Польский водитель заметил подозрительные звуки из грузового отсека и позвонил в полицию. На место прибыли также пограничники.

"Когда грузовой отсек открыли, выяснилось, что там шесть пассажиров - 21-летняя женщина с документом, который выдают сирийским беженцам, и пятеро мужчин в возрасте от 20 до 36 лет", - рассказал представитель пограничной полиции.

У людей был с собой запас напитков, еды и денег для дальнейшего путешествия. Они надеялись добраться до Швеции или Германии, где уже находятся другие члены их семей. Их осмотрел врач, проблем со здоровьем не обнаружили.

Беженцы рассказали пограничникам, что залезли в машину без ведома водителя, который должен был везти груз из Греции. Им помогли дилеры, занимающиеся нелегальной перевозкой людей, взяв за свои услуги по три тысячи евро с каждого.

По решению районного суда Сянок, мигрантов на три месяца поместят в специальный охраняемый центр для иностранцев в Кросно-Оджанском и Бяла-Подляске.

Ровно месяц назад произошел похожий случай - 21 мая так же, среди арбузов из Греции, через Польшу попытались проехать два человека из Афганистана.

С начала 2020 года пограничники Бещадского отдела задержали пять иностранцев, которые нелегально пересекли границу, двигаясь из Украины или Словакии в другие страны Западной Европы.