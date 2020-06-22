Прем’єр Чехії звинуватив ЄС у "втручанні" після резолюції щодо його конфлікту інтересів

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш звинуватив Європарламент у "втручанні у внутрішні справи" країни через резолюцію щодо його конфлікту інтересів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv та чеське ČTK.

У п’ятницю Європарламент більшістю підтримав резолюцію, у якій йдеться про те, що прем’єр може мати конфлікт інтересів, оскільки одночасно є особою, яка приймає рішення про гроші з бюджету ЄС, та особою, яка контролює холдинг Agrofert, що отримує субсидії ЄС. Парламентарі закликають Єврокомісію до "нульової толерантності" до конфлікту інтересів, а Чехію – до створення надійної системи для боротьби з цим явищем.

Резолюцію підтримали 510 європарламентарів, 53 проголосували проти і 101 утрималися. Вона не є юридично зобов’язуючою.

Андрей Бабіш відреагував наступного дня, розкритикувавши Європарламент і політичних опонентів.

"На мою думку, це можна сприймати як доказ політичного та медійного тиску на чеську судову систему та втручання у внутрішні справи", - заявив він.

Прем'єр заявив, що резолюція, на його думку, з'явилася з метою впливу на результати розслідування щодо конфлікту інтересів. Також Бабіш звинуватив у появі резолюції своїх політичних опонентів, зазначивши, що "деякі чеські політики перенесли політичну боротьбу з Чехії до Європарламенту".

Як повідомлялося раніше, на початку травня група Європейської народної партії, найбільшої в Європарламенті, заявила, що Андрей Бабіш не повинен брати участі у переговорах щодо довгострокового бюджету ЄС, поки триває розслідування про ймовірний конфлікт інтересів.

Бабіш, який заробив свій статок як власник холдингу Agrofert, підозрюється у шахрайстві із субсидіями ЄС.

Єврокомісія також розпочала розслідування щодо його подвійної ролі як національного лідера, що роздає субсидії, та підприємця, який їх отримує.

В обох справах Бабіш заперечує будь-які правопорушення, але звинувачення викликали протести в Празі та незадоволення в Європарламенті.