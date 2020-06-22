Премьер Чехии обвинил ЕС во "вмешательстве" после резолюции о его конфликте интересов

Премьер Чехии Андрей Бабиш обвинил Европарламент во "вмешательстве во внутренние дела" страны из-за резолюции с призывом исключить неправильное использование субсидий ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv и чешское ČTK.

В пятницу Европарламент большинством голосов поддержал резолюцию, в которой говорится, что премьер может иметь конфликт интересов, поскольку одновременно является лицом, принимающим решение о деньгах из бюджета ЕС, и тем, кто контролирует холдинг Agrofert, получающий субсидии ЕС. Парламентарии призывают Еврокомиссию к "нулевой толерантности" к конфликту интересов, а Чехию – к созданию надежной системы для борьбы с этим явлением.

Резолюцию поддержали 510 европарламентариев, 53 проголосовали против и 101 воздержались. Она не является юридически обязывающим.

Андрей Бабиш отреагировал на следующий день, раскритиковав Европарламент и политических оппонентов.

"По моему мнению, это можно воспринимать как доказательство политического и медийного давления на чешскую судебную систему и вмешательства во внутренние дела", - заявил он.

Премьер заявил, что резолюция, по его мнению, появилась с целью влияния на результаты расследования о конфликте интересов. Также Бабиш обвинил в появлении резолюции своих политических оппонентов, отметив, что "некоторые чешские политики перенесли политическую борьбу из Чехии в Европарламент".

Как сообщалось ранее, в начале мая группа Европейской народной партии, крупнейшей в Европарламенте, заявила, что Андрей Бабиш не должен участвовать в переговорах по долгосрочному бюджету ЕС, пока идет расследование о возможном конфликте интересов.

Бабиш, который заработал свое состояние как владелец холдинга Agrofert, подозревается в мошенничестве с субсидиями ЕС.

Еврокомиссия также начала расследование в отношении его двойной роли как национального лидера, распределяющего субсидии, и предпринимателя, который их получает.

В обоих делах Бабиш отрицает любые правонарушения, но обвинения вызвали протесты в Праге и недовольство в Европарламенте.