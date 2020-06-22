Во Франции маски в транспорте останутся обязательными до ноября - министр

Ношение маски в общественном транспорте во Франции будет оставаться обязательным по крайней мере до ноября или до появления вакцины.

Об этом заявила министр транспорта страны Элизабет Борне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Во Франции ношение маски во всех видах общественного транспорта, включая такси, обязательно, за нарушение правила грозит штраф 135 евро.

"Ношение маски будет оставаться обязательным минимум четыре месяца после окончания чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения", - сказала Борне.

Чрезвычайное положение во Франции истекает 10 июля, и правительство не планирует продлевать его действие, но готовит закон, который при этом позволит продолжить некоторые карантинные ограничения.

"Мы не должны забывать, что вирус циркулирует... Если мы не хотим второй волны, мы должны продолжать быть внимательными. Пока у нас есть риск и пока у нас нет вакцины... Я думаю, что хорошо продолжать носить маски", - добавила министр.

Франция постепенно отменяет коронавирусные ограничения, но пока продолжают действовать запреты на большие собрания, поцелуи и ограничения международных поездок.

Напомним, с 1 июня в стране открылись кафе и рестораны, для обеспечения дистанции между клиентами им позволили занимать дополнительную площадь под террасы.

Председатель ученого совета при французском правительстве заявлял, что страна не планирует вводить общенациональный жесткий карантин в случае второй волны COVID-19.