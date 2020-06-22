У Британії – спалах коронавірусу на одній з найбільших фабрик курятини

У британському Уельсі зачинили на карантин фабрику курятини після виявлення коронавірусу серед працівників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

На острові Англсі, що розташований на північний захід від Уельсу, виявили вже 158 підтверджених хворих серед працівників фабрики 2 Sisters, що займається переробкою курятини. Компанія виробляє близько третини всієї продукції з курячого м’яса на британському ринку.

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Як повідомив представник Агентства громадського здоров’я Уельсу Гірі Шанкар, на фабриці вжили суворих заходів контролю, щоб стримати подальше розповсюдження вірусу.

Виробництво зупинене, усі 560 працівників та підрядники зобов’язані самоізолюватися на 14 днів та здадуть тести на коронавірус. З моменту виявлення спалаху (про перших хворих стало відомо у четвер) тест здали більше 400 людей.

За словами Гірі Шанкара, зараз немає свідчення, що зараження на фабриці призвело до серйозного поширення вірусу у місцевій громаді, але на острові можуть запровадити точковий карантин – залежно від того, як буде далі розвиватися спалах.

Місцева влада вже оголосила, що у зв'язку зі спалахом школи на острові не відкриватимуть з 29 червня, як планувалося раніше.

Нагадаємо, минулого тижня спалах коронавірусу виявили на м'ясокомбінаті компанії Tönnies у німецькому місті Ред-Віденбрюк. Тестування виявило коронавірус у понад тисячі працівників.