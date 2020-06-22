В Британии – вспышка коронавируса на одной из крупнейших фабрик курятины

В британском Уэльсе закрыли на карантин фабрику курятины после обнаружения коронавируса среди работников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

На острове Англси, который расположен к северо-западу от Уэльса, обнаружили уже 158 подтвержденных больных среди работников фабрики 2 Sisters, занимающейся переработкой курятины. Компания производит около трети всей продукции из куриного мяса на британском рынке.

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Как сообщил представитель Агентства общественного здоровья Уэльса Гири Шанкар, на фабрике приняли строгие меры контроля, чтобы сдержать дальнейшее распространение вируса.

Производство остановлено, все 560 работников и подрядчики обязаны самоизолироваться на 14 дней и сдадут тесты на коронавирус. С момента обнаружения вспышки (о первых больных стало известно в четверг) тест сдали более 400 человек.

По словам Гири Шанкара, сейчас нет указания, что заражение на фабрике привело к серьезному распространению вируса в местной общине, но на острове могут ввести точечный карантин - в зависимости от того, как будет дальше развиваться вспышка.

Местные власти уже объявили, что в связи со вспышкой школы на острове не откроют с 29 июня, как планировалось ранее.

Напомним, на прошлой неделе вспышку коронавируса обнаружили на мясокомбинате компании Tönnies в немецком городе Ред-Виденбрюк. Тестирование выявило коронавирус более чем у тысячи работников.