В Британии – вспышка коронавируса на одной из крупнейших фабрик курятины
В британском Уэльсе закрыли на карантин фабрику курятины после обнаружения коронавируса среди работников.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.
На острове Англси, который расположен к северо-западу от Уэльса, обнаружили уже 158 подтвержденных больных среди работников фабрики 2 Sisters, занимающейся переработкой курятины. Компания производит около трети всей продукции из куриного мяса на британском рынке.
Как сообщил представитель Агентства общественного здоровья Уэльса Гири Шанкар, на фабрике приняли строгие меры контроля, чтобы сдержать дальнейшее распространение вируса.
Производство остановлено, все 560 работников и подрядчики обязаны самоизолироваться на 14 дней и сдадут тесты на коронавирус. С момента обнаружения вспышки (о первых больных стало известно в четверг) тест сдали более 400 человек.
По словам Гири Шанкара, сейчас нет указания, что заражение на фабрике привело к серьезному распространению вируса в местной общине, но на острове могут ввести точечный карантин - в зависимости от того, как будет дальше развиваться вспышка.
Местные власти уже объявили, что в связи со вспышкой школы на острове не откроют с 29 июня, как планировалось ранее.
Напомним, на прошлой неделе вспышку коронавируса обнаружили на мясокомбинате компании Tönnies в немецком городе Ред-Виденбрюк. Тестирование выявило коронавирус более чем у тысячи работников.