В Англії з 4 липня відновлять роботу кінотеатри і музеї

Кінотеатри, музеї та галереї в Англії зможуть знову відкритися з 4 липня.

Як очікується, про це прем’єр Британії Борис Джонсон оголосить у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Велика Британія поступово відновлює свою закриту економіку, оскільки кількість смертей і випадків захворювання COVID-19 скорочується.

Останній етап пом’якшення карантину заплановано на 4 липня, і деякі місця з більш високим ризиком, такі як ті, що знаходяться в секторі мистецтва і культури, можуть відкрити свої двері, хоча і з правилами підтримки соціальної дистанції.

"Чим більше ми відкриваємося, тим важливіше, щоб всі дотримувалися правил соціального дистанціювання. Ми без вагань змінимо ці кроки, якщо це необхідно, щоб зупинити вихід вірусу з-під контролю", - сказало джерело в офісі Джонсона.

Джонсон повинен виступити перед парламентом у вівторок вдень.

Він також оголосить про результати перевірки того, чи слід послабити чинне правило, згідно з яким люди повинні постійно підтримувати дистанцію в два метри, щоб запобігти поширенню вірусу.

Як повідомлялося, у Великій Британії за останню добу зафіксували 15 летальних випадків серед інфікованих коронавірусом, і це найнижчий показник з середини березня.