В Англии с 4 июля возобновят работу кинотеатры и музеи

Кинотеатры, музеи и галереи в Англии смогут вновь открыться с 4 июля.

Как ожидается, об этом премьер Британии Борис Джонсон объявит во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Великобритания постепенно восстанавливает свою закрытую экономику, поскольку количество смертей и случаев заболевания COVID-19 сокращается.

Последний этап смягчения карантина запланировано на 4 июля, и некоторые места с более высоким риском, такие как те, что находятся в секторе искусства и культуры, могут открыть свои двери, хотя и с правилами поддержания социальной дистанции.

"Чем больше мы открываемся, тем важнее, чтобы все соблюдали правила социального дистанцирования. Мы без колебаний изменим эти шаги, если это необходимо, чтобы остановить выход вируса из-под контроля", - сказал источник в офисе Джонсона.

Джонсон должен выступить перед парламентом во вторник днем.

Он также объявит о результатах проверки того, следует ослабить действующее правило, согласно которому люди должны постоянно поддерживать дистанцию в два метра, чтобы предотвратить распространение вируса.

Как сообщалось, в Великобритании за последние сутки зафиксировали 15 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом, и это самый низкий показатель с середины марта.