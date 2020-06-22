У Британії найнижча кількість померлих від коронавірусу з середини березня

У Великій Британії за останню добу зафіксували 15 летальних випадків серед інфікованих коронавірусом, і це найнижчий показник з середини березня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Департаменту охорони здоров’я та соціальної допомоги.

За добу також підтверджено 958 нових випадків інфікування, проведено 139 659 тестів.

Загалом від початку епідемії від коронавірусу у Британії померли 42 647 осіб, було інфіковано понад 305 тисяч людей.

За інформацією ВВС, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосить у вівторок, чи зможе з 4 липня відновити роботе сектор гостинності та чи буде послаблене в Англії "правило 2 метрі", яке стосується соціальної дистанції у громадських місцях.

Раніше повідомлялося, що в Уельсі зачинили на карантин фабрику курятини після виявлення коронавірусу серед працівників.

Минулого тижня рівень загрози зараження коронавірусом по всій Британії був знижений з четвертого до третього.