У Німеччині вперше запровадили локальний карантин через спалах коронавірусу

Влада німецької землі Північний Рейн-Вестфалія запровадила локальний карантин довкола міста Гютерсло через спалах коронавірусу на скотобійні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Це вперше з часу послаблення у Німеччині обмежень, запроваджених у березні, регіональна влада вирішилася вдатися до локального карантину.

За словами прем'єра Північного Рейну-Вестфалії Арміна Лашета, йдеться про запобіжні заходи, які зможуть взяти ситуацію під контроль.

Карантин триватиме щонайменше до кінця червня.

365 000 жителів району, охопленого карантином, протягом наступного тижня матимуть право перебувати на публіці тільки з членами своєї власної сім'ї або однією сторонньою людиною. Кінотеатри, спортзали і кафе повинні бути закриті. Ресторани можуть залишатися відкритими, але туди запрошуються тільки люди з однієї сім'ї.

Жителі можуть пройти тестування на вірус безкоштовно.

Близько 1500 працівників бійні Tönnies були заражені вірусом. Близько 7000 співробітників компанії знаходяться в карантині.

Як повідомлялося, Болгарія знову зобов’язала всіх носити маски у закритих приміщеннях у зв’язку зі зростанням числа нових випадків коронавірусу.