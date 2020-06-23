В Германии впервые ввели локальный карантин из-за вспышки коронавируса

Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин вокруг города Гютерсло из-за вспышки коронавируса на скотобойне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Впервые с момента ослабления в Германии ограничений, введенных в марте, региональная власть решилась прибегнуть к локальному карантину.

По словам премьера Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета, речь идет о мерах, которые смогут взять ситуацию под контроль.

Карантин продлится минимум до конца июня.

365 000 жителей района, охваченного карантином, в течение следующей недели будут иметь право находиться на публике только с членами своей собственной семьи или одним посторонним человеком. Кинотеатры, спортзалы и кафе должны быть закрыты. Рестораны могут оставаться открытыми, но туда приглашаются только люди из одной семьи.

Жители могут пройти тестирование на вирус бесплатно.

Около 1500 работников бойни Tönnies были заражены вирусом. Около 7000 сотрудников компании находятся на карантине.

Как сообщалось, Болгария снова обязала всех носить маски в закрытых помещениях в связи с ростом числа новых случаев коронавируса.