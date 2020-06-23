Air France не планує літати в Україну як мінімум до кінця літа

Авіакомпанія Air France як мінімум до кінця літа не планує виконувати регулярні пасажирські рейси до України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить інформація на сайті перевізника.

Air France опублікувала розклад поступового відновлення маршрутів з/до паризького аеропорту імені Шарль де Голля на червень та липень, і в ньому немає рейсів до Києва.

"Наш графік рейсів оновився до кінця серпня 2020 року, тому ви можете з упевненістю забронювати наступну поїздку. Щоб забезпечити вам більшу гнучкість, ми також відмовляємось від плати за зміну квитків", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що на сайті авіакомпанії продаються квитки з Києва, але це або прямі рейси, які виконує МАУ, або рейс з пересадкою в Амстердамі, і перший сегмент с української столиці виконує KLM, яка входить до одного холдингу з Air France.

Раніше повідомлялося, що польська авіакомпанія LOT планує відновлення рейсів з Києва до Варшави з 2 липня.

Угорський лоукостер Wizz Air відновив низку рейсів з аеропорту "Київ" до Європи.

За рекомендацією Єврокомісії, країни ЄС і Шенгену повинні почати відновлювати допуск громадян третіх держав на свою територію з липня. Однак наразі не відомо, чи увійде Україна у список країн, звідки в’їзд буде дозволено.

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