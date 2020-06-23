В Англії з 4 липня почнеться новий етап послаблення карантину

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про новий етап послаблення карантинних обмежень в Англії з 4 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Джонсон заявив, що буде змінене правило соціального дистанціювання, яке передбачало відстань у 2 метри між людьми в громадських місцях.

З липня буде правило "метр плюс", за якого людям рекомендують триматися відстань на відстані два метри, де це можливо, але якщо це неможливо, вони повинні триматися на відстані принаймні більше метра.

Правило також означає, що в умовах, не можна витримати дистанцію у два метри, повинні виконуватися інші запобіжні заходи, серед яких носіння маски для обличчя в громадському транспорті, миття рук, обмеження часу спілкування з людьми та перебування на свіжому повітрі.

Джонсон дав зрозуміти, що уряд не рекомендує зустрічей мешканців кількох різних домогосподарств у приміщенні. Втім, на відкритому просторі для таких зустрічей немає обмежень.

Ресторанам та пабам дозволять відкритися з 4 липня. Також відкриються перукарні, спортивні зали та ігрові майданчики, кінотеатри, музеї, бібліотеки та галереї.

Але криті спортзали, басейни, спа-центри та боулінг залишатимуться закритими.

Місця богослужінь знову відкриються для молитви та служб, а проведення весіль дозволятиметься за присутності максимум 30 гостей.

Інші частини Британії - Шотландія, Уельс та Північна Ірландія - поки що не заявляють про плани щодо зміни правила соціального дистанціювання для індустрії гостинності.

Як повідомлялося, у Великій Британії за останню добу зафіксували 15 летальних випадків серед інфікованих коронавірусом, і це найнижчий показник з середини березня.