В Англии с 4 июля начнется новый этап ослабления карантина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новом этапе ослабление карантина в Англии с 4 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Джонсон заявил, что будет изменено правило социального дистанцирования, которое предусматривало расстояние в 2 метра между людьми в общественных местах.

С июля будет правило "метр плюс", при котором людям рекомендуют держаться расстояние на расстоянии два метра, где это возможно, но если это невозможно, они должны держаться на расстоянии не менее метра.

Правило также означает, что в условиях, когда нельзя выдержать дистанцию ​​в два метра, должны выполняться другие меры, среди которых ношение маски для лица в общественном транспорте, мытье рук, ограничение времени общения с людьми и пребывания на свежем воздухе.

Джонсон дал понять, что правительство не рекомендует встреч жителей нескольких различных домохозяйств в помещении. Впрочем, на открытом пространстве для таких встреч нет ограничений.

Ресторанам и пабам позволят открыться с 4 июля. Также откроются парикмахерские, спортивные залы и игровые площадки, кинотеатры, музеи, библиотеки и галереи.

Но крытые спортзалы, бассейны, спа-центры и боулинг будут оставаться закрытыми.

Места богослужений снова откроются для молитвы и служб, а проведение свадеб разрешено в присутствии максимум 30 гостей.

Другие части Великобритании - Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия - пока не заявляют о планах по изменению правила социального дистанцирования для индустрии гостеприимства.

Как сообщалось, в Великобритании за последние сутки зафиксировали 15 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом, и это самый низкий показатель с середины марта.