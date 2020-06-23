У Баварії евакуювали відділення пошти через різкий запах: у посилці виявився дуріан

Сильний запах, що виходив із підозрілою посилки в одному з поштових відділень Баварії, привів до того, що шість працівників були доставлені в лікарню. У посилці виявився фрукт дуріан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Співробітники відділення викликали поліцію і пожежників через побоювання, що в посилці знаходиться шкідлива речовина, яке просочується назовні.

Офіцери вивели 60 осіб з будівлі, 12 співробітників пошти отримали ліки від нудоти, в тому числі шість були доставлені в лікарню в якості запобіжного заходу.

Пізніше виявилося, що в посилці були чотири тайських дуріана, які були відправлені 50-річному місцевому жителю його другом з Нюрнберга.

Різкий запах дуріана настільки сильний, що ці фрукти заборонені в багатьох готелях і в громадському транспорті по всій Азії. Минулого року фрукт спричинив евакуацію бібліотеки в Університеті Канберри після того, як повідомлялося про "сильний запах газу".

Дуріан часто називають "королем фруктів". Дехто каже, що його кремова текстура схожа на сирний пиріг з відтінком мигдалю. Інші проводять менш втішні порівняння - від немитих ніг до гнилої цибулі.

За повідомленнями місцевої влади, одержувачу в результаті таки доставили посилку.