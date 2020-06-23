В Баварии эвакуировали отделение почты из-за резкого запаха: в посылке оказался дуриан

Сильный запах, исходящий из подозрительной посылки в одном из почтовых отделений Баварии, привел к тому, что шесть работников были доставлены в больницу. В посылку оказался фрукт дуриан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Сотрудники отделения вызвали полицию и пожарных из-за опасений, что в посылке находится вредное вещество, которое просачивается наружу.

Немецкая телекомпания Bayerischer Rundfunk сообщила, что двенадцать почтовых работников прошли курс лечения от тошноты, в том числе шесть были доставлены в больницу в качестве меры предосторожности.

Офицеры вывели 60 человек из здания, 12 сотрудников почты прошли курс лечения от тошноты, в том числе шесть были доставлены в больницу в качестве меры предосторожности.

Позже оказалось, что в посылке были четыре тайских дуриана, которые были отправлены 50-летнему местному жителю его другом из Нюрнберга.

Резкий запах дуриана настолько силен, что эти фрукты запрещены во многих отелях и в общественном транспорте по всей Азии. В прошлом году он вызвал эвакуацию библиотеки в Университете Канберры после того, как сообщалось о "сильном запахе газа".

Дуриан часто называют "королем фруктов". Некоторые говорят, что его кремовая текстура похожа на сырный пирог с оттенком миндаля. Другие проводят менее лестные сравнения - от немытых ног до гнилого лука.

По сообщениям местных властей, получателю в итоге таки доставили посылку.