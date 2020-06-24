Президент Польщі дорікнув опозиції, що за їх правління Путін напав на Україну

Президент Польщі Анджей Дуда нагадав, що напад Росії на Україну стався під час правління опозиції, що викликало бурхливу реакцію соцмереж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Перед вильотом до США президент Польщі підкреслив, що з самого початку свого президентства він домагається посилення польської безпеки.

"У часи, коли правила "Громадянська платформа", членом якої є пан Рафал Тшасковський, Росія напала на Україну, а Польща весь час трималася виключно на присутності нашої армії, і багато людей дуже побоювалися" - сказав Дуда.

Президент нагадав, що в 2015 році приступив до "реалізації політики присутності Північноатлантичного альянсу в Польщі в якості гарантії безпеки".

"Сьогодні в Польщі присутні війська Альянсу, сьогодні в Польщі присутні американські війська. Це результат ефективної і спокійної політики", - сказав він.

Нагадування президента про те, хто керував у часи нападу Росії на Україну, було зустрінуте хвилею коментарів у соціальних мережах.

Зокрема, Дуді нагадали, що рішення про зміцнення східного флангу НАТО було прийняте у 2014 році, коли при владі була "Громадянська платформа", а збільшення числа американських військових у Польщі є заслугою кількох команд.

"Я додам, що, коли правила Платформа, американці вбили Усаму бен Ладена. Що це за маячня? Як можна так знущатися?"- зазначив ексклава МЗС Польщі Даріуш Росаті.