Президент Польши Анджей Дуда напомнил, что нападение России на Украину произошло во время правления оппозиции, что вызвало бурную реакцию соцсетей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Перед вылетом в США президент Польши подчеркнул, что с самого начала своего президентства он добивается усиления польской безопасности.

"Во времена, когда правила "Гражданская платформа", членом которой является господин Рафал Тшасковський, Россия напала на Украину, а Польша все время держалась исключительно на присутствии нашей армии, и многие люди очень опасались", - сказал Дуда.

Президент напомнил, что в 2015 году приступил к "реализации политики присутствия Североатлантического альянса в Польше в качестве гарантии безопасности".

"Сегодня в Польше присутствуют войска Нато, сегодня в Польше присутствуют американские войска. Это результат эффективной и спокойной политики", - сказал он.

Напоминание президента о том, кто руководил во времена нападения России на Украину, было встречено волной комментариев в социальных сетях.

В частности, Дуди напомнили, что решение об укреплении восточного фланга НАТО было принято в 2014 году, когда при власти была "Гражданская платформа", а увеличение числа американских военных в Польше является заслугой нескольких команд.

"Я добавлю, что, когда правила Платформа, американцы убили Усаму бен Ладена. Что это за бред? Как можно так издеваться?"- отметил эксклавы МИД Польши Дариуш Росати.