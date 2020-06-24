Північна Македонія відкриває кордони для іноземців без вимоги тесту на коронавірус

Уряд Північної Македонії з 26 червня дозволив повністю відкрити прикордонні переходи, з 1 липня відновиться авіасполучення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться на сайті уряду Північної Македонії.

При цьому влада Північної Македонії більше не вимагатиме від іноземців проведення ПЛР-тестів та самоізоляції.

"Ґрунтуючись на рекомендаціях комісії з інфекційних захворювань, уряд Республіки Північна Македонія на сьогоднішній 72-й сесії прийняв рішення в п'ятницю, 26 червня 2020 року, повністю відкрити всі прикордонні переходи для безперешкодного пересування пасажирів і транспортних засобів без проведення ПЛР-тестів, без режиму самоізоляції або введення в обов'язковому порядку державного карантину" - йдеться у повідомленні.

Крім того, уряд прийняв рішення з 1 липня відновити повноцінну роботу міжнародних аеропортів Скоп'є та Охрид.

Варто зазначити, що Північна Македонія дозволила в’їзд іноземцям з 17 червня, але з вимогою тесту на коронавірус.