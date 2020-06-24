Северная Македония открывает границы для иностранцев без требования теста на коронавирус

Правительство Северной Македонии с 26 июня позволило полностью открыть пограничные переходы, с 1 июля возобновится авиасообщение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится на сайте правительства Северной Македонии.

При этом власти Северной Македонии больше не будут требовать от иностранцев проведения ПЦР-тестов и самоизоляции.

"Основываясь на рекомендациях комиссии по инфекционным заболеваниям, правительство Республики Северная Македония на сегодняшний 72-й сессии приняло решение в пятницу, 26 июня 2020 года, полностью открыть все пограничные переходы для беспрепятственного передвижения пассажиров и транспортных средств без проведения ПЦР-тестов, без режима самоизоляции или введения в обязательном порядке государственного карантина", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство приняло решение с 1 июля возобновить полноценную работу международных аэропортов Скопье и Охрид.

Стоит отметить, что Северная Македония разрешила въезд иностранцам с 17 июня, но с условием теста на коронавирус.