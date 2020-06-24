Молдова продовжила надзвичайний стан в охороні здоров’я, який попередньо мав завершитися 30 червня, до 15 липня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, відповідне рішення ухвалила національна надзвичайна комісія з громадського здоров’я.

Згідно з рішенням комісії, до 15 липня продовжаться діючі обмеження: заборона на зібрання групами більше 3 осіб у громадських місцях, заборона користуватися дитячими і спортивними майданчиками.

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Людям віком від 63 років дозволено виходити з дому "лише у разі гостро необхідності".

Заборонені масові приватні святкування – весілля, дні народження тощо.

Щонайменш до цієї дати залишаться зачиненими всі освітні заклади, дитячі заклади відпочинку та нічні клуби.

В уряді не виключають, що надзвичайний стан в охороні здоров’я продовжать і після 15 липня, якщо епідемічна ситуація залишатиметься небезпечною.

За останні 24 години в країні зареєстровано 351 новий випадок коронавірусу, загальна кількість заражень досягла 14714.

Зазначимо, як і в Україні, у Молдові минулого тижня почалося стрімке зростання нової кількості хворих, встановивши низку нових "антирекордів". Лише за останні 10 днів, з 13 до 23 червня, кількість "активних" хворих зросла з близько 4600 до понад 6 тисяч. Найбільший добовий приріст нових заражень зареєстрували 17 червня – 478 випадків.

Населення країни, не враховуючи території Придністров’я – близько 2,6 млн.

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