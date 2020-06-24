Молдова продлила чрезвычайное положение в здравоохранении, которое предварительно должно было завершиться 30 июня, до 15 июля.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, соответствующее решение приняла национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.

Согласно решению комиссии, до 15 июля продолжатся действующие ограничения: запрет на собрания группами более трех человек в общественных местах, запрет пользоваться детскими и спортивными площадками.

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Людям в возрасте от 63 лет разрешено выходить из дома "только в случае острой необходимости".

Запрещены массовые частные празднества - свадьбы, дни рождения и т.п.

Как минимум до этой даты останутся закрытыми все образовательные учреждения, детские учреждения отдыха и ночные клубы.

В правительстве не исключают, что чрезвычайное положение в здравоохранении продолжат и после 15 июля, если эпидемическая ситуация будет оставаться опасной.

За последние 24 часа в стране зарегистрирован 351 новый случай коронавируса, общее количество заражений достигло 14 714.

Отметим, что и в Украине, и в Молдове на прошлой неделе начался стремительный рост нового количества больных, установив ряд новых "антирекордов". Только за последние 10 дней, с 13 по 23 июня, количество "активных" больных выросло с около 4600 до более 6000. Наибольший суточный прирост новых заражений зарегистрировали 17 июня - 478 случаев.

Население страны без учета Приднестровья - около 2,6 млн.

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