Кожен 4-й громадянин країн ЄС готовий дати хабар для вирішення термінових питань

Один із чотирьох громадян країн ЄС вважає прийнятним іноді дати хабар для вирішення невідкладних питань.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, такими виявилися результати соціального дослідження, проведеного офіційним агентством ЄС – Агентством фундаментальних прав (EU Agency for Fundamental Rights).

Дослідження проводилося у січні-жовтні 2019 року у 29 країнах – 27 нинішніх країнах-членах, Британії та Північній Македонії. У кожній з країн опитали від 1000 до 3000 респондентів, залежно від чисельності населення. Результати дослідження оприлюднили сьогодні, 24 червня.

З’ясувалося, що кожен четвертий з опитаних вважає прийнятним іноді дати хабар (зробити подарунок чи послугу) посадовій особі, щоб прискорити вирішення нагальних адміністративних питань, а серед молоді до 30 років таких близько 50%.

Водночас, цей показник суттєво різниться залежно від країни.

Наприклад, у Словаччині, Чехії та Хорватії готових давати хабар серед опитаних – більше 50%, майже стільки ж – у Франції, 48%.

Водночас, у Швеції, Фінляндії, Португалії та на Мальті такої думки – кожен 5-й респондент.

60% опитаних європейців вважають, що мейнстрімні політичні партії та діячі насправді не дбають про них. Серед малозабезпечених верств населення цей показник сягає 73%.

У дослідженні також ставили запитання про те, чи вважають люди, що у їхній країні є проблеми з дотриманням прав людини.

В 11 з країн 50% респондентів і більше відповіли, що не вважають це проблемою у власній країні.

Дев’ять із десяти опитаних по всьому ЄС вважають, що дотримання прав людини є невід’ємною складовою справедливого суспільства. Цей показник варіюється від 76% в Угорщині до 96% на Мальті.

Водночас, більш ніж дві третини опитаних вважають, що деякі люди зловживають існуючими правами і свободами.