Каждый четвертый гражданин страны ЕС готов дать взятку для решения срочных вопросов

Один из четырех граждан стран ЕС считает приемлемым иногда дать взятку для решения неотложных вопросов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, такими оказались результаты социального исследования, проведенного официальным агентством ЕС - Агентством фундаментальных прав (EU Agency for Fundamental Rights).

Исследование проводилось в январе-октябре 2019 года в 29 странах - 27 нынешних странах-членах, Британии и Северной Македонии. В каждой из стран опросили от 1000 до 3000 респондентов в зависимости от численности населения. Результаты исследования обнародовали сегодня, 24 июня.

Выяснилось, что каждый четвертый из опрошенных считает приемлемым иногда дать взятку должностному лицу, чтобы ускорить решение насущных административных вопросов, а среди молодежи до 30 лет таких около 50%.

В то же время этот показатель существенно различается в зависимости от страны.

Например, в Словакии, Чехии и Хорватии готовых давать взятку среди опрошенных - более 50%, почти столько же - во Франции, 48%.

В то же время в Швеции, Финляндии, Португалии и на Мальте такого мнения придерживается лишь каждый 5-й респондент.

60% опрошенных европейцев считают, что мейнстримные политические партии и деятели на самом деле не заботятся о них. Среди малообеспеченных слоев населения этот показатель достигает 73%.

В исследовании также ставили вопрос о том, считают ли люди, что в их стране есть проблемы с соблюдением прав человека.

В 11 из стран 50% респондентов и более ответили, что не считают это проблемой в собственной стране.

Девять из десяти опрошенных по всему ЕС считают, что соблюдение прав человека является неотъемлемой составляющей справедливого общества. Этот показатель варьируется от 76% в Венгрии до 96% на Мальте.

В то же время более чем две трети опрошенных считают, что некоторые люди злоупотребляют существующими правами и свободами.