Президент Словакии самоизолируется из-за контакта коллеги с больным коронавирусом

Президент Словакии Зузана Чапутова идет на самоизоляцию в связи с тем, что один из ее коллег контактировал с больным коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на словацкое Noviny, об этом сообщил ее пресс-секретарь Милан Стрижинец.

Зузана Чапутова срочно отменила все встречи и будет работать из дома в пятницу, 26 июня.

"В связи с тем, что один из сотрудников администрации президента контактировал с лицом, у которого оказался положительный тест на коронавирус, президент отменяет запланированные события и остается на домашнем карантине до пятницы", - заявил он.

Милан Стрижинец добавил, что Чапутова и указанный работник уже сдали тест на коронавирус и ожидают результаты.

Временно самоизолируются все работники администрации, которые были в кругу контактных лиц.

Напомним, в течение весны по аналогичным причинам дважды уходила на самоизоляцию премьер Финляндии, а один раз - все правительство. Тогда подозрения не подтвердились.

Среди высших должностных лиц коронавирусом болели премьер Великобритании Борис Джонсон и премьер Армении Никол Пашинян вместе с семьей.