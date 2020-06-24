Новые правила для баров в Англии: сначала имя, потом заказ спиртного

Посетители в английских пабах должны будут назвать свое имя до того, как закажут спиртное, и в баре не будут позволять живые выступления.

Такие новые условия открытия этого сектора услуг, которые начнут действовать с 4 июля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пабы, рестораны и парикмахерские должны будут вести учет клиентов в течение 21 дня, чтобы помочь службе здравоохранения в отслеживании контактов инфицированных, целью которого является выявление и локализация любых вспышек COVID-19.

По словам правительства, живые выступления, включая музыкальные коллективы и выступления стендап-комиков, не разрешаются.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил во вторник, что социальную дистанцию ​​сокращают с 2 метров до 1 метра, что позволит открыть еще больше пабов и ресторанов.

Британская ассоциация пива и пабов (BBPA) сообщила, что 75% пабов в Англии - всего 28 000 - смогут снова открыться. При правиле в 2 метра открылась бы только треть пабов в Англии – 12 500.

Также с 4 июля откроются парикмахерские, спортивные залы и игровые площадки, кинотеатры, музеи, библиотеки и галереи. Но крытые спортзалы, бассейны, спа-центры и боулинг будут оставаться закрытыми.

Места богослужений снова откроются для молитвы и служб, а проведение свадеб разрешено в присутствии максимум 30 гостей.

Другие части Великобритании - Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия - пока не заявляют о планах по изменению правил социального дистанцирования для индустрии гостеприимства.