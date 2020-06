Звинувачення проти лідерів Косова у Гаазі можуть зірвати їхнє примирення із Сербією

Примирення Белграда та Приштини опинилося під загрозою після звинувачення президента Косова та екс-спікера парламенту Косова у воєнних злочинах.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить заява прем’єр-міністра Косова Авдулли Хоті.

"У зв’язку з розвитком подій у Приштині внаслідок звинувачення, висунутого Спеціалізованою прокуратурою, я змушений повернутися у мою країну для вирішення ситуації. Я повідомив посла Гренелла [спеціального посланника США з переговорів Річарда Гренелла], що не зможу бути присутнім на зустрічі 27 червня у Білому домі", - заявив Авдулла Хоті.

Due to the new developments in Prishtina as a result of the indictment submitted by the Specialized Prosecutor's Office, I have to return to my country to deal with the situation.

I informed Ambassador Grenell that I could not attend the June 27 meeting at the White House.