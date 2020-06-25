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Звинувачення проти лідерів Косова у Гаазі можуть зірвати їхнє примирення із Сербією

Четвер, 25 червня 2020, 10:27

Примирення Белграда та Приштини опинилося під загрозою після звинувачення президента Косова та екс-спікера парламенту Косова у воєнних злочинах.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить заява прем’єр-міністра Косова Авдулли Хоті.

"У зв’язку з розвитком подій у Приштині внаслідок звинувачення, висунутого Спеціалізованою прокуратурою, я змушений повернутися у мою країну для вирішення ситуації. Я повідомив посла Гренелла [спеціального посланника США з переговорів Річарда Гренелла], що не зможу бути присутнім на зустрічі 27 червня у Білому домі", - заявив Авдулла Хоті.

Нагадаємо, 27 червня у Вашингтоні мала відбутися зустріч лідерів з Сербії та Косова у спробі досягти постійного мирного врегулювання.

Косово погодилося призупинити зусилля щодо приєднання до міжнародних органів, а Сербія пообіцяла припинити кампанію, щоб змусити країни відкликати своє визнання Косова.

Вчора стало відомо, що Спеціалізована прокуратура Косова у Гаазі висунула офіційні звинувачення у злочинах проти людства та воєнних злочинах лідерам Косова - президенту Хашиму Тачі та колишньому спікеру парламенту Кадрі Веселі.

Злочини, зазначені в обвинувальному висновку, стосуються сотень жертв серед косовських албанців, сербів, ромів та інших етнічних груп і включають політичних супротивників.

"Це кінець запланованої зустрічі у Білому домі щодо відносин між Сербією та Косово", - прокоментував Карл Більдт, колишній Високий представник з питань Боснії та Герцеговини і екс-посланник генсека ООН на Балканах, нині cпівпрезидент аналітичного центру "Європейська рада з міжнародних відносин".

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