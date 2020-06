Обвинения против лидеров Косова в Гааге могут сорвать их примирение с Сербией

Примирение Белграда и Приштины оказалось под угрозой после обвинения президента Косова и экс-спикера парламента Косова в военных преступлениях.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует заявление премьер-министра Косово Авдуллы Хоти.

"В связи с развитием событий в Приштине в результате обвинения, выдвинутого Специализированной прокуратурой, я вынужден вернуться в мою страну для разрешения ситуации. Я сообщил послу Гренеллу [специальному посланнику США по переговорам Ричарду Гренеллу], что не смогу присутствовать на встрече 27 июня в Белом доме ", - заявил Авдулла Хоти.

