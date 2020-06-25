Обвинения против лидеров Косова в Гааге могут сорвать их примирение с Сербией

Примирение Белграда и Приштины оказалось под угрозой после обвинения президента Косова и экс-спикера парламента Косова в военных преступлениях.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует заявление премьер-министра Косово Авдуллы Хоти.

"В связи с развитием событий в Приштине в результате обвинения, выдвинутого Специализированной прокуратурой, я вынужден вернуться в мою страну для разрешения ситуации. Я сообщил послу Гренеллу [специальному посланнику США по переговорам Ричарду Гренеллу], что не смогу присутствовать на встрече 27 июня в Белом доме ", - заявил Авдулла Хоти.

Due to the new developments in Prishtina as a result of the indictment submitted by the Specialized Prosecutor's Office, I have to return to my country to deal with the situation.

I informed Ambassador Grenell that I could not attend the June 27 meeting at the White House. — Avdullah Hoti (@Avdullah) June 25, 2020

Напомним, 27 июня в Вашингтоне должна была было состояться встреча лидеров по Сербии и Косова в попытке достичь постоянного мирного урегулирования.

Косово согласилось приостановить усилия по присоединению к международным органам, а Сербия пообещала прекратить кампанию, чтобы заставить страны отозвать свое признание Косово.

Вчера стало известно, что Специализированная прокуратура Косово в Гааге выдвинула официальные обвинения в преступлениях против человечества и военных преступлениях лидерам Косово - президенту Хашиму Тачи и бывшему спикеру парламента Кадри Весели.

Преступления, указанные в обвинительном заключении, касаются сотен жертв среди косовских албанцев, сербов, цыган и других этнических групп и включают политических противников.

"Это конец запланированной встречи в Белом доме об отношениях между Сербией и Косовом", - прокомментировал Карл Бильдт, бывший верховный представитель по вопросам Боснии и Герцеговины и экс-посланник генсека ООН на Балканах, в настоящее время cопрезидент аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям".