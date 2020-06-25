У Латвії 5-й день поспіль – жодного нового хворого на коронавірус

У Латвії п’ятий день поспіль не виявляють нових хворих на коронавірус.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Latvijas Avize.

Вчора усі 1081 тестів на Covid-19, проведених у Латвії, виявилися негативними. Таким чином, п’ятий день поспіль в країні не виявили жодного нового випадку коронавірусу, повідомив латвійський Центр попередження і контролю за захворюваннями.

Останній раз новий випадок зареєстрували 20 червня. До того, з початку місяця, добовий приріст заражень становив переважно від одного до декількох випадків.

Також за останні 24 години не госпіталізували жодного нового пацієнта. У лікарнях Латвії наразі перебувають 8 хворих, з них у одного захворювання протікає з важкими симптомами.

З початку епідемії, у Латвії з близько 2 млн населення здійснили 142 794 тестів на коронавірус, з яких 1111 виявилися позитивними. 30 хворих померли, одужали – вже 903.

Нагадаємо, 9 червня країна скасувала режим надзвичайної ситуації, запроваджений у зв’язку з коронавірусом, та оголосила про можливість для усіх охочих безкоштовно здати тест на коронавірус з наступного дня і до кінця червня, щоб вчасно виявляти нові випадки і попередити спалах.