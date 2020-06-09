Латвія до кінця місяця безкоштовно тестуватиме на COVID-19 всіх охочих
У Латвії з 10 червня і до кінця місяця держава забезпечить всіх охочих безкоштовним тестом на коронавірус.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Розширення тестування - здати тест зможуть навіть безсимптомні громадяни - пов’язане зі скасуванням надзвичайної ситуації 9 червня. Тестування повинно дозволити вчасно виявити спалах захворювання.
Для того, щоб пройти безкоштовний тест на коронавірус, необхідно заздалегідь записати на аналіз.
Якщо у людини немає симптомів захворювання, то прибути в пункт забору аналізів можна на велосипеді, пішки або використовуючи маску у громадському транспорті.
При наявності симптомів необхідно зателефонувати сімейному лікарю.
9 червня у Латвії завершився режим надзвичайної ситуації і уряду ухвалив нові, більш м'які обмеження, які залишаться в силі надалі.
Від початку епідемії в Латвії коронавірусом заразились 1089 людей, 26 померли.