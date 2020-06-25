В Латвии пятый день подряд - ни одного нового больного коронавирусом

В Латвии пятый день подряд не выявляют новых зараженных коронавирусом.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Latvijas Avize.

Вчера все 1081 тестов на Covid-19, проведенных в Латвии, оказались отрицательными. Таким образом, пятый день подряд в стране не обнаружили ни одного нового случая коронавируса, сообщил латвийский Центр предупреждения и контроля за заболеваниями.

Последний раз новый случай зарегистрировали 20 июня. До того, с начала месяца, суточный прирост заражений составил преимущественно от одного до нескольких случаев.

Также за последние 24 часа не госпитализировали ни одного нового пациента. В больницах Латвии сейчас находятся 8 больных, из них у одного заболевание протекает с тяжелыми симптомами.

С начала эпидемии, в Латвии из около 2 млн населения осуществили 142794 тестов на коронавирус, из которых 1111 оказались положительными. 30 больных умерли, выздоровели - уже 903.

Напомним, 9 июня страна отменила режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с коронавирусом, и объявила о возможности для всех желающих бесплатно сдать тест на коронавирус со следующего дня и до конца июня, чтобы вовремя выявлять новые случаи и предупредить вспышку.