В ЄС закликали Сербію та Косово продовжити діалог, попри суд у Гаазі

Президент Європейської ради закликав до прогресу у діалозі Белграда та Приштини, попри звинувачення у Гаазі проти лідерів Косова.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному комюніке за підсумками зустрічі Шарля Мішеля та прем’єр-міністра Косова Авдулли Хоті.

Зустріч відбулася сьогодні, 25 червня, та стала одним з перших офіційних візитів до Брюсселя з початку пандемії коронавірусу. Ключовим питанням обговорення став діалог між Белградом та Приштиною.

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"Під час нашої зустрічі я наголосив на нагальній необхідності прогресу у діалозі між Белградом та Приштиною. Нещодавнє призначення посла Мирослава Лайчака як спеціального представника ЄС з питань діалогу Белграда та Приштини ілюструє увагу ЄС до цього діалогу, відновлення якого заплановане на липень 2020 року у Брюсселі", - заявив Шарль Мішель.

Стосовно звинувачень у воєнних злочинах проти президента Косова, президент Європейської ради зазначив, що сподівається на продовження неупередженого розслідування.

"Важливо, щоб Спеціалізовані палати та Спеціалізована прокуратура Косова могли продовжити незалежно виконувати свою роботу, без будь-якого зовнішнього втручання", - зазначив Шарль Мішель.

Як повідомлялося раніше, примирення Белграда та Приштини опинилося під загрозою після звинувачення президента Косова та екс-спікера парламенту Косова у воєнних злочинах.

Вчора стало відомо, що Спеціалізована прокуратура Косова у Гаазі висунула офіційні звинувачення у злочинах проти людства та воєнних злочинах лідерам Косова - президенту Хашиму Тачі та колишньому спікеру парламенту Кадрі Веселі. Злочини, зазначені в обвинувальному висновку, стосуються сотень жертв серед косовських албанців, сербів, ромів та інших етнічних груп і включають політичних супротивників.

Сьогодні Авдулла Хоті заявив, що у зв’язку з цим не зможе бути присутній на зустрічі лідерів Сербії та Косово для діалогу щодо примирення, яка планувалася на 27 червня у Вашингтоні.

Раніше президент Косова Хашим Тачі казав, що не братиме участі в переговорах щодо нормалізації відносин з Сербією за посередництва спеціального посланника Євросоюзу Мирослава Лайчака, закликаючи до посилення ролі США в діалозі.