В ЕС призвали Сербию и Косово продолжить диалог, несмотря на суд в Гааге

Президент Европейского совета призвал к прогрессу в диалоге Белграда и Приштины, несмотря на обвинения в Гааге против лидеров Косово.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном коммюнике по итогам встречи Шарля Мишеля и премьер-министра Косово Авдуллы Хоти.

Встреча состоялась сегодня, 25 июня, и стала одним из первых официальных визитов в Брюссель с начала пандемии коронавируса. Ключевым вопросом обсуждения стал диалог между Белградом и Приштиной.

"Во время нашей встречи я отметил острую необходимость прогресса в диалоге между Белградом и Приштиной. Недавнее назначение посла Мирослава Лайчака как специального представителя ЕС по вопросам диалога Белграда и Приштины демонстрирует внимание ЕС к этому диалогу, восстановление которого запланировано на июль 2020 в Брюсселе" , - заявил Шарль Мишель.

Относительно обвинений в военных преступлениях против лидеров Косова, президент Европейского совета отметил, что надеется на продолжение беспристрастного расследования.

"Важно, чтобы Специализированные палаты и Специализированная прокуратура Косово могли продолжить независимо выполнять свою работу, без какого-либо внешнего вмешательства", - отметил Шарль Мишель.

Как сообщалось ранее, примирение Белграда и Приштины оказалось под угрозой после обвинения президента Косово и экс-спикера парламента Косово в военных преступлениях.

Вчера стало известно, что Специализированная прокуратура Косово в Гааге выдвинула официальные обвинения в преступлениях против человечества и военных преступлениях лидерам Косово - президенту Хашиму Тачи и бывшему спикеру парламента Кадри Весели. Преступления, указанные в обвинительном заключении, касаются сотен жертв среди косовских албанцев, сербов, ромов и других этнических групп и включают политических противников.

Сегодня Авдулла Хоти заявил, что в связи с этим не сможет присутствовать на встрече лидеров Сербии и Косово для диалога по примирению, которая планировалась на 27 июня в Вашингтоне.

Ранее президент Косово Хашим Тачи говорил, что не будет участвовать в переговорах по нормализации отношений с Сербией при посредничестве специального посланника Евросоюза Мирослава Лайчака, призывая к усилению роли США в диалоге.