У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,4 бали

На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,4 бали. За попередньою інформацією, загиблих немає.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Поштовхи силою 5,4 бали за шкалою Ріхтера зафіксували сьогодні о 13:03 за місцевим часом у східній провінції Ван, у районі Озалп, що неподалік від кордону Туреччини з Іраном та Вірменією.

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Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 6,9 кілометрів.

За словами губернатора провінції Мехмета Еміна Білмеза, повідомлень про загиблих не надходило. Внаслідок поштовхів деякі будинки зазнали руйнувань, інформацію про збитки ще збирають.

Землетруси у цьому регіоні трапляються досить часто. Минулого року у Вані внаслідок поштовхів силою 5,9 балів загинули дев’ять осіб і близько 50 отримали травми.

Як повідомлялося раніше, у вівторок Стамбул зазнав підтоплень внаслідок потужних злив, а в одному з районів міста над водою утворився смерч.