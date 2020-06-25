В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. По предварительной информации, никто не погиб.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Толчки силой 5,4 балла по шкале Рихтера зафиксировали сегодня в 13:03 по местному времени в восточной провинции Ван, в районе Озалп, недалеко от границы Турции с Ираном и Арменией.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 6,9 километров.

По словам губернатора провинции Мехмета Эмина Билмеза, сообщений о погибших не поступало. В результате толчков некоторые дома подверглись разрушениям, информацию об убытках еще собирают.

Землетрясения в этом регионе случаются довольно часто. В прошлом году в Ване в результате толчков силой 5,9 балла погибли девять человек и около 50 получили травмы.

Как сообщалось ранее, во вторник улицы Стамбула были подтоплены после мощных ливней, а в одном из районов города над водой образовался смерч.