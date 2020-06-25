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У Середземному морі рятувальний корабель підібрав більше 50 мігрантів

Четвер, 25 червня 2020, 16:59

У Середземному морі рятувальний корабель підібрав більше 50 мігрантів, які подорожували до Італії на дерев’яному човні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Корабель Ocean Viking, який нещодавно відновив рятувальні виходи після трьох місяців перерви у зв'язку з пандемією, сьогодні підібрав у Середземному морі 51 осіб, які намагалися дістатися до берегів Італії на дерев'яному човні.

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Мігрантів знайшли поблизу острова Лампедуза, що приблизно на пів дорозі між берегами Лівії й Тунісу та італійської Сицилії.

Серед 51 осіб на борту була одна жінка і п’ятеро неповнолітніх. Переважна більшість мігрантів – вихідці з Пакистану.

Нагадаємо, цього місяця Греція повідомляла про збільшення кількості мігрантів, які намагаються нелегально потрапити на її територію через сухопутний кордон з Туреччиною, та у зв'язку з цим заявляла про намір розширити паркан на кордоні.

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мігранти Італія
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