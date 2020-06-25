В Средиземном море спасательный корабль подобрал более 50 мигрантов, которые плыли в Италию на деревянной лодке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Корабль Ocean Viking, который недавно возобновил спасательные выходы после трех месяцев перерыва в связи с пандемией, сегодня подобрал в Средиземном море 51 человека, пытавшихся добраться до берегов Италии на деревянной лодке.

Читайте также В Польше в грузовике с арбузами нашли шесть нелегальных мигрантов

Мигрантов нашли вблизи острова Лампедуза, что примерно на полпути между берегами Ливии и Туниса и итальянской Сицилии.

Среди 51 человек на борту была женщина и пятеро несовершеннолетних. Подавляющее большинство мигрантов - выходцы из Пакистана.

Напомним, в этом месяце Греция сообщала об увеличении количества мигрантов, которые пытаются нелегально попасть на ее территорию через сухопутную границу с Турцией, и в связи с этим заявляла о намерении расширить забор на границе.