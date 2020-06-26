У Лондоні поліцейських другу ніч поспіль атакували на нелегальній вечірці
П'ятниця, 26 червня 2020, 11:01
У Лондоні вже другу ніч поспіль на поліцейських напали при спробі розігнати натовп на нелегальній вечірці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Столична поліція заявила, що у поліцейських кидали різними предметами на "неліцензованому музичному заході" в Ноттінг-Хіллі на заході Лондона в ніч на п’ятницю.
Сутички сталися на другу ніч після насильства на вуличній вечірці на півдні британської столиці.
Поліція повідомила, що більшість учасників вечірки розійшлися до 2 ночі.
Правоохоронці заявили, що підтверджених повідомлень про серйозні травми не надходило.
Напередодні у сутичках з учасниками нелегальної вуличної вечірки постраждали 22 поліцейських.
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