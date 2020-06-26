Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Чорногорії посилили карантинні обмеження через збільшення числа заражень

Євроньюз: Україну внесли у список країн, яким можуть дозволити в’їзд до ЄС

Агентство ЄС рекомендувало перший препарат для лікування коронавірусу

Грузія на місяць відкладе відновлення регулярних авіарейсів - міністр






У Лондоні поліцейських другу ніч поспіль атакували на нелегальній вечірці

П'ятниця, 26 червня 2020, 11:01

У Лондоні вже другу ніч поспіль на поліцейських напали при спробі розігнати натовп на нелегальній вечірці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Столична поліція заявила, що у поліцейських кидали різними предметами на "неліцензованому музичному заході" в Ноттінг-Хіллі на заході Лондона в ніч на п’ятницю.

Сутички сталися на другу ніч після насильства на вуличній вечірці на півдні британської столиці.

Поліція повідомила, що більшість учасників вечірки розійшлися до 2 ночі.

Правоохоронці заявили, що підтверджених повідомлень про серйозні травми не надходило.

Напередодні у сутичках з учасниками нелегальної вуличної вечірки постраждали 22 поліцейських.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua