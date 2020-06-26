В Лондоне полицейских вторую ночь подряд атаковали на нелегальной вечеринке
Пятница, 26 июня 2020, 11:01
В Лондоне уже вторую ночь подряд на полицейских напали при попытке разогнать толпу на нелегальной вечеринке.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Столичная полиция заявила, что в полицейских бросали различными предметами на "нелицензированном музыкальном мероприятии" в Ноттинг-Хилле на западе Лондона в ночь на пятницу.
Столкновения произошли на вторую ночь после насилия на уличной вечеринке на юге британской столицы.
Полиция сообщила, что большинство участников вечеринки разошлись до 2 ночи.
Правоохранители заявили, что подтвержденных сообщений о серьезных травмах не поступало.
Накануне в стычках с участниками нелегальной уличной вечеринки пострадали 22 полицейских.
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