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В Лондоне полицейских вторую ночь подряд атаковали на нелегальной вечеринке

Пятница, 26 июня 2020, 11:01

В Лондоне уже вторую ночь подряд на полицейских напали при попытке разогнать толпу на нелегальной вечеринке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Столичная полиция заявила, что в полицейских бросали различными предметами на "нелицензированном музыкальном мероприятии" в Ноттинг-Хилле на западе Лондона в ночь на пятницу.

Столкновения произошли на вторую ночь после насилия на уличной вечеринке на юге британской столицы.

Полиция сообщила, что большинство участников вечеринки разошлись до 2 ночи.

Правоохранители заявили, что подтвержденных сообщений о серьезных травмах не поступало.

Накануне в стычках с участниками нелегальной уличной вечеринки пострадали 22 полицейских.

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