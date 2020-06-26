Швеція продовжила обмеження на в’їзд для негромадян ЄС до 7 липня

Швеція продовжила обмеження на в’їзд до країни для громадян країн, що не входять до ЄС та Шенгенської зони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Уряд Швеції до 7 липня продовжив обмеження на в’їзд для громадян "третіх країн" - усіх, за винятком членів ЄС та Британії, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну і Швейцарії. Перед цим обмеження були запроваджені до 30 червня.

Окрім продовження дії терміну обмежень, жодних нових змін до чинних правил не було запроваджено.

Громадяни Швеції та інших країн ЄС можуть в’їхати на територію Швеції, навіть якщо подорожують з-поза меж ЄС.

Крім того, виняток поширюється на осіб з посвідкою на проживання у Швеції, а також працівників, які прибувають для роботи в охороні здоров’я. логістиці товарів першої необхідності та сільському господарстві.

В уряді не виключають, що обмеження можуть продовжити і після 7 липня.

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МЗС Швеції радить громадянам уникати несуттєвих поїздок поза межі ЄС та Шенгенської зони щонайменш до 31 серпня. Ця порада не є зобов’язуючою, але може впливати на право на відшкодування від страхової компанії.

Нагадаємо, вчора телеканал "Євроньюз" оприлюднив інформацію про те, що принаймні в одному з проєктів рішень про відкриття зовнішніх кордонів ЄС Україна зазначена серед держав, мешканцям яких можуть відкрити в'їзд до Євросоюзу від початку липня.