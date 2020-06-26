Швеция продлила ограничение на въезд для неграждан ЕС до 7 июля

Швеция продлила ограничение на въезд в страну для граждан стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Правительство Швеции до 7 июля продлило ограничения на въезд для граждан "третьих стран" - всех, за исключением членов ЕС и Великобритании, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии. Перед этим ограничения были введены до 30 июня.

Помимо продления срока действия ограничений, никаких новых изменений в действующие правила не внесено.

Граждане Швеции и других стран ЕС могут въехать на территорию Швеции, даже если путешествуют за пределами ЕС.

Кроме того, исключение распространяется на лиц с видом на жительство в Швеции, а также работников, прибывающих для работы в здравоохранении, логистике товаров первой необходимости и сельском хозяйстве.

В правительстве не исключают, что ограничения могут продолжить и после 7 июля.

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МИД Швеции советует гражданам избегать несущественных поездок за пределы ЕС и Шенгенской зоны как минимум до 31 августа. Этот совет не является обязывающим, но может влиять на право на возмещения от страховой компании.

Напомним, вчера телеканал "Евроньюс" обнародовал информацию о том, что по крайней мере в одном из проектов решений об открытии внешних границ ЕС Украина указана среди государств, жителям которых могут открыть въезд в Евросоюз с начала июля.