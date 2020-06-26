Лідер ультраправих Данії отримав місяць в'язниці за расизм
Глава данський ультраправої партії "Stram Kurs" ("Жорстка лінія") Расмус Палудан отримав місяць тюремного ув'язнення за низку злочинів, включаючи расизм.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Палудан був засуджений за розміщення антиісламських відеороликів в акаунтах соціальних мереж своєї партії.
Він уже був засуджений до умовного тюремного ув'язнення за расизм у 2019 році, і суд зазначив, що це вплинуло на останній вирок.
Раніше йому пред'являлися 14 звинувачень, в тому числі расизм, наклеп і небезпечне водіння. Його на три роки позбавили права працювати адвокатом у кримінальних справах і на рік позбавили водійських прав.
Партія "Stram Kurs" набрала 1,8% голосів на загальнонаціональних виборах у 2019 році, не досягнувши порогу у 2%, необхідного для потрапляння в парламент.
Вона будувала свою кампанію на необхідності заборони ісламу і депортації всіх мусульман з Данії. Палудан сам керував демонстраціями, на одній з яких спалили Коран в районах проживання етнічних меншин.