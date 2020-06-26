Лидер ультраправых Дании получил месяц тюрьмы за расизм

Глава датской крайне правой партии "Stram Kurs" ("Жесткая линия") Расмус Палудан получил месяц тюремного заключения за ряд преступлений, включая расизм.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Палудан был осужден за размещение антиисламских видеороликов в аккаунтах социальных сетей своей партии.

Он уже был приговорен к условному тюремному заключению за расизм в 2019 году, и суд отметил, что это повлияло на последний приговор.

Ранее ему предъявлялись 14 обвинений, в том числе расизм, клевета и опасное вождение. Его на три года лишили права работать в качестве адвоката по уголовным делам и на год лишили водительских прав.

Партия "Stram Kurs" набрала 1,8% голосов на общенациональных выборах в 2019 году, не достигнув порога в 2%, необходимого для попадания в парламент.

Она строила свою кампанию на необходимости запрета ислама и депортации всех мусульман из Дании. Палудан сам руководил демонстрациями, на одной из которых сожгли Коран в районах проживания этнических меньшинств.