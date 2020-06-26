На посаду президента Єврогрупи претендують міністри трьох країн

На посаду президента Єврогрупи офіційно висунули свої кандидатури представники трьох країн – Іспанії Ірландії та Люксембургу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті Європейської ради.

На посаду претендують віцепрем'єр-міністр та міністр економічних питань та цифрової трансформації Іспанії Надя Кальвіно, яка може стати першою жінкою на чолі Єврогрупи.

Її суперниками будуть міністр фінансів та державних витрат та реформ Ірландії Паскаль Доног'ю та міністр фінансів Люксембурга П'єр Граменья.

Обрання нового президента відбудеться під час наступного засідання Єврогрупи 9 липня. Президент обирається простою більшістю голосів (принаймні 10 голосів) міністрів.

Якщо жоден з кандидатів не отримає щонайменше 10 з 19 голосів після першого раунду голосування, кожен кандидат буде індивідуально проінформований про кількість голосів, які він отримав. Після цього кандидати матимуть можливість відкликати свою заявку. Голосування відбуватиметься до тих пір, поки один з кандидатів не отримає простої більшості.

Новий президент замінить португальського міністра Маріо Сентено після закінчення його повноважень, 13 липня, на термін 2,5 роки.

Єврогрупа - неформальний орган, де міністри країн-членів єврозони обговорюють питання, що викликають спільний інтерес. Основна увага приділяється тісній координації економічної політики. Зазвичай збирається раз на місяць, напередодні засідання Ради з економічних та фінансових питань.